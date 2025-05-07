США потеряли крупнейшего импортера нефти в мире

Китай принял важное решение по импорту нефти, которая имеет важное значение для страны. Это следствие экономической политики США, которую внедряет администрация действующего президента.

Китай отказался от американской нефти

Китай прекратил покупать нефть у США. Страна в марте прекратила импортировать американскую нефть, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Это решение спровоцировало обострение торговых отношений между США и Китаем, которое набирало обороты из-за таможенной политики Дональда Трампа.

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Решение Китая негативно повлияло на спрос на нефть и добычу нефти из американских сланцевых месторождений. Дело в том, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Страна, которая имеет вторую самую сильную экономику в мире, каждый месяц покупала нефть в США с марта 2020 года. Исключением за почти 5 лет был август 2024 года, когда Китай сократил общий объем импорта нефти из-за экономических проблем в стране.

Важно! США и Китай проведут торговые переговоры в Швейцарии. Встречи представителей Вашингтона и Пекина запланированы на 9 – 12 мая. Это первые переговоры между странами с начала торговой войны.

Отказ Китая от американской нефти – это серьезный вызов для США. Особенно речь идет о производителях сланцевой нефти в США. Они уже прогнозируют уменьшение добычи нефти в США из-за таких факторов:

Длительный период низких цен на нефть.

Снижение цен на нефть связано с нестабильным спросом на рынке и увеличением добычи ОПЕК.

Стоит внимания! Буровые компании в США за 2024 год отчитались о добыче рекордных 13,2 миллиона баррелей нефти в день. Это означает, что США снова стали крупнейшим производителем сырой нефти в мире. Американцы являются бессменным лидером по этому показателю с 2018 года.

В то же время весной 2025 года китайские нефтеперерабатывающие компании (НПЗ) импортируют рекордные объемы нефти из Канады, которая имеет одни из крупнейших резервов в мире. В частности, в марте Китай купил 7,3 миллиона баррелей канадской нефти и ожидали, что в апреле этот показатель только возрастет. Кроме того, в 2025 году Китай увеличил импорт российской нефти из Арктики.