Експорт цієї нафти сягнув найнижчого рівня за 6 років
Експорт сирої нафти з Ірану сягнув найнижчого рівня за останні 6 років. Така ситуація, зокрема, є наслідком того, що США продовжують свою блокаду.
Яка ситуація з експортом нафти з Ірану?
Наразі іранський експорт сирої нафти та конденсату впав значно нижче 300 000 барелів, повідомляє Reuters.
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Як показують дані Vortexa, середній обсяг експорту Ірану у травні склав – 209 000 барелів на добу. Для розуміння, у попередні місяці обсяги були значно вищі:
- квітень – 1,34 мільйона барелів на добу;
- березень – 1,9 мільйона барелів.
Теперішній рівень найнижчий, починаючи з кінця 2019 року. Нагадаємо, це був саме той період, коли Трамп проводив політику максимального тиску на Іран ще під час свого першого терміну президентства.
Ключовими рушійними силами, схоже, є збої навколо Ормузької протоки, військово-морська блокада США, спрямована на судна, що входять до іранських портів або виходять з них, а також ширше небажання власників, операторів, страховиків та контрагентів наражати судна та екіпажі на поточні умови безпеки,
– наголосила аналітик Vortexa Клер Юнгман.
Цікаво, що за даними Kpler, обсяги іранської нафти на судах зменшуються. Бо все більше іранських танкерів розвантажується в Китаї.
Яка ситуація з блокадою США?
США впровадили свою блокаду ще 13 квітня. Таким чином Вашингтон намагався тиснути на Тегеран. Американські сили здійснюють блокаду саме іранських портів в зоні Ормузької протоки.
Іран продовжує свою блокаду Ормузької протоки. Він повністю перекрив цей шлях. Через такі зміни ринок нафти відчуває значну кризу. Потрібно розуміти, що саме через Ормуз проходила п'ята частина світових нафти та газу.
Наразі аналітики вважають, що якщо блокада США триватиме ще 2 місяці, то Іран може вичерпати запаси нафти. А це саме та сировина, яка активно постачається в Китай. Потрібно розуміти, що Пекін є основним покупцем іранської нафти.