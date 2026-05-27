Чому в Китаї високі ціни на алюміній?

Наразі алюміній на Лондонській біржі торгується зі значною премією до ф'ючерсів на Шанхай. Вона найбільша, починаючи з березня 2022 року, повідомляє Bloomberg.

Така ситуація, зокрема, є наслідком конфлікту на Близькому Сході. Адже ці події унеможливили постачання з ключового регіону-виробника. До того ж виник дефіцит на світовому ринку.

Хоча ціни в Китаї зросли через зростання акції Лондонської біржі металургії (LME), як найбільший виробник, країна значною мірою захищена від дефіциту, особливо враховуючи уповільнення економіки та слабкий внутрішній попит,

– наголошує видання.

Як відомо, експорт алюмінію в Китаї змінився так:

У квітні він збільшився на 15% і сягнув – 598 000 тонн. Для розуміння, це найвищий показник з листопада 2024 року.

Як вказує аналітик дослідницької компанії Beijing Aladdiny Zhongying Business Consulting Чжу Лянміня, рівень експорту продовжить зростати. Імовірно, він сягне рекордних 680 000 тонн.

Особливий попит, за словами аналітика, присутній на алюмінієві стрижні для електромереж. Також популярними є сплави для використання в колесах.

Китайські ЗМІ повідомляли, що у виробничому центрі провінції Хенань в Китаї виробництва наразі працюють на повну потужність. Таким чином хочуть закрити велику кількість замовлень. Зокрема, на таку надважливу продукцію як – надтонка фольга для акумуляторів.

Чи зміниться ситуація на Близькому Сході найближчим часом?