Почему в Китае высокие цены на алюминий?

Сейчас алюминий на Лондонской бирже торгуется со значительной премией к фьючерсам на Шанхай. Она самая большая, начиная с марта 2022 года, сообщает Bloomberg.

Такая ситуация, в частности, является следствием конфликта на Ближнем Востоке. Ведь эти события сделали невозможным поставки из ключевого региона-производителя. К тому же возник дефицит на мировом рынке.

Хотя цены в Китае выросли из-за роста акции Лондонской биржи металлургии (LME), как крупнейший производитель, страна в значительной степени защищена от дефицита, особенно учитывая замедление экономики и слабый внутренний спрос,

– отмечает издание.

Как известно, экспорт алюминия в Китае изменился так:

В апреле он увеличился на 15% и достиг – 598 000 тонн. Для понимания, это самый высокий показатель с ноября 2024 года.

Как указывает аналитик исследовательской компании Beijing Aladdiny Zhongying Business Consulting Чжу Лянминя, уровень экспорта продолжит расти. Предположительно, он достигнет рекордных 680 000 тонн.

Особый спрос, по словам аналитика, присутствует на алюминиевые стержни для электросетей. Также популярны сплавы для использования в колесах.

Китайские СМИ сообщали, что в производственном центре провинции Хэнань в Китае производства сейчас работают на полную мощность. Таким образом хотят закрыть большое количество заказов. В частности, на такую сверхважную продукцию как – сверхтонкая фольга для аккумуляторов.

