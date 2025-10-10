Росія уже зараз стикається з проблемами експорту газу. Не "допомагає" навіть співпраця з Китаєм. Зокрема, на побудову газопроводу, який наче як погоджено з Пекіном, "Сила Сибири-2" необхідно як мінімум 10 років.

Чому у Росії проблеми з експортом газу?

До того ж ключові елементи угоди про побудову "Сила Сибири-2" ще не узгоджені. Йдеться, зокрема, про умови інвестицій, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Зверніть увагу! "Гальмує"реалізацію цієї угоди вимога Китаю купувати газ за внутрішніми цінами Росії.

За якими цінами Росія продає газ Китаю:

зараз "Газпром" продає газ Китаю по 248 доларів за одну тисячу кубометрів (це в середньому на 38% менше ніж іншим клієнтам у далекому зарубіжжі);

у 2026 ціна для Китаю має впасти ще сильніше – до 240 доларів за одну тисячу кубометрів.

У такому вигляді експорт у Китай компенсує лише близько п'ятої частини колишніх постачань до Європи, які після початку повномасштабної війни в Україні скоротилися в 12 разів,

– наголошує розвідка.

Як на росіян впливає скорочення експорту газу?

Російський уряд хоче перерозподілити бюджетні кошти. Москва планує зменшити соціальні видатки, аби мати більше грошей на війну.

Кремль планує введення продовольчих сертифікатів для малозабезпечених громадян. Реальна кількість людей за межею бідності в приблизно 18 мільйонів осіб,

– йдеться у повідомленні розвідки.

Потрібно розуміти, що, аби забезпечити 15 – 20 мільйонів громадян продуктами за цими сертифікатами, Москві доведеться витратити значну суму. Такі видатки сягатимуть приблизно – 11 – 15 мільярдів доларів.

Скільки Росія планує витрачати на війну? У проєкті федерального бюджету на 2026 рік витрати за статтею "національна безпека" зростуть на 13%. Загалом вони мають сягнути 48 мільярдів доларів.

Що відбувається в російській економіці зараз?