Россия уже сейчас сталкивается с проблемами экспорта газа. Не "помогает" даже сотрудничество с Китаем. В частности, на построение газопровода, который вроде как согласован с Пекином, "Сила Сибири-2" необходимо как минимум 10 лет.

Почему у России проблемы с экспортом газа?

К тому же ключевые элементы соглашения о строительстве "Сила Сибири-2" еще не согласованы. Речь идет, в частности, об условиях инвестиций, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Читайте также В бюджете дыра, все деньги на войну: ситуация в России стремительно ухудшается

Обратите внимание! "Тормозит" реализацию этого соглашения требование Китая покупать газ по внутренним ценам России.

По каким ценам Россия продает газ Китаю:

сейчас "Газпром" продает газ Китаю по 248 долларов за одну тысячу кубометров (это в среднем на 38% меньше чем другим клиентам в дальнем зарубежье);

в 2026 цена для Китая должна упасть еще сильнее – до 240 долларов за одну тысячу кубометров.

В таком виде экспорт в Китай компенсирует лишь около пятой части прежних поставок в Европу, которые после начала полномасштабной войны в Украине сократились в 12 раз,

– отмечает разведка.

Как на россиян влияет сокращение экспорта газа?

Российское правительство хочет перераспределить бюджетные средства. Москва планирует уменьшить социальные расходы, чтобы иметь больше денег на войну.

Кремль планирует введение продовольственных сертификатов для малообеспеченных граждан. Реальное количество людей за чертой бедности в примерно 18 миллионов человек,

– говорится в сообщении разведки.

Нужно понимать, что, чтобы обеспечить 15 – 20 миллионов граждан продуктами по этим сертификатам, Москве придется потратить значительную сумму. Такие расходы будут достигать примерно – 11 – 15 миллиардов долларов.

Сколько Россия планирует тратить на войну? В проекте федерального бюджета на 2026 год расходы по статье "национальная безопасность" вырастут на 13%. В целом они должны достичь 48 миллиардов долларов.

Что происходит в российской экономике сейчас?