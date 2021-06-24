Погоня за можливостями: експерти поділилися секретами вигідних інвестицій

Багато людей успішно заробляють на фінансових ринках. Для того, щоб стати інвестором, не потрібно мати великий початковий капітал або якісь спеціальні знання. Однак, є декілька важливих правил про які варто пам'ятати.

Перш за все необхідно вибрати інструмент, в який дійсно варто вкласти гроші, далі – правильний момент для входу на ринок та здійснення угоди. На щастя, у сучасному світі є чимало опцій, які допомагають більш раціонально розпоряджатися часом. Одна з них – готові інвестиційні ідеї.

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Ефективні помічники

І в інвесторів-початківців, і у досвідчених трейдерів можуть виникнути проблеми з пошуком цікавих та вигідних активів. Крім того, часто досить складно визначити, коли варто починати інвестувати, а в який момент краще вийти з активів. Тут на допомогу приходять великі фінансові компанії, які пропонують своїм клієнтам готові інвестиційні ідеї. Таким чином, трейдер може не витрачати час для самостійного аналізу ринку та пошуку вигідних варіантів. Додатковою перевагою такої послуги є можливість сконцентруватися на отриманні прибутку, замість того, щоб розбиратися в особливостях різних активів.

Подібний сервіс пропонує й компанія Forex Club, яка з 1997 року допомагає трейдерам заробляти на акціях, валютах, фондових індексах, криптовалютах, енергоносіях тощо. У компанії працюють фахівці з багаторічним досвідом успішних інвестицій, які регулярно аналізують динаміку ринку та можуть підбирати для трейдерів найкращі інвестиційні рішення.

Активи на будь-який смак

Інвестиційні ідеї від Forex Club охоплюють найширший спектр фінансових активів: фондові індекси, сировина, дорогоцінні метали, акції провідних світових компаній. Таким чином кожен трейдер зможе вибрати той актив, який він вважає найвигіднішим. ​Наприклад, цього літа компанія пропонує інвестувати гроші в фондовий індекс DAX, що показує динаміку котирувань найбільших компаній Німеччини. За останні 30 років індекс DAX з другої половини травня і до кінця липня традиційно демонструє впевнену позитивну динаміку. Експерти також радять звернути увагу на наступні інвестиційні ідеї:

фондовий ринок США,

нафта,

валюти,

енергоносії.

Компанія Forex Club пропонує ​клієнтам готові інвестиційні ідеї / Фото Unsplash

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Як отримати інвестиційну ідею

Отримати доступ до однієї з готових інвестиційних ідей від Forex Club дуже просто. Для цього достатньо відкрити та поповнити рахунок у торговому терміналі Libertex. Наступний крок – обрання інвестиційної ідеї. Далі необхідно подати заявку на підключення до неї. Це можна зробити з допомогою персонального менеджера. Після опрацювання запиту клієнт отримає на електронну пошту детальну інформацію про інвестиційну ідею:

фундаментальне та технічне обґрунтування угоди,

точки входу і виходу,

термін актуальності інвестиційної ідеї,

передбачувана прибутковість,

рівень ризиків.

Звернувшись до Forex Club, трейдер отримає готову та прибуткову ідею з прийнятним рівнем ризику. Дохід та ризик також будуть залежати від стратегії, яку обере інвестор, – консервативної, помірної або агресивної.