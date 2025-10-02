Чому статки Маска так збільшились?

У середу акції Tesla зросли майже на 4%. Це збільшило статки Маска на майже 9,3 мільярда доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Читайте також Зміни відносно карткових переказів: будьте уважні, вони діють з 1 жовтня

Цікаво! Вартість акцій Tesla подвоїлась майже вдвічі після того, як Маск оголосив про відхід з посади голови Департаменту ефективності державного управління (DOGE).

Після цих змін Tesla "відновилась" в межах 10% від історичного максимуму. Тепер 12% акцій, що належать Маску, оцінюються в 191 мільярд доларів.

Також Маск має значні статки, завдяки:

SpaceX, яка зараз оцінюється в 400 мільярдів доларів. Маск володіє 42% акцій компанії вартістю орієнтовно – 168 мільярдів доларів.

Також прибутки Маску приносить xAI Holdings. Ця компанія оцінюється в 113 мільярдів доларів. Маск володіє 53% її акцій, які мають вартість – 60 мільярдів доларів.

Як Маск може стати трильйонером?

У вересні рада директорів Tesla запропонувала Маску цікаві умови. Бізнесмен може отримати рекордний пакет оплати праці, який дасть йому додаткові акції на суму до 1 трильйона доларів.

Водночас це відбудеться лише у випадку, якщо Tesla зможе досягнути неймовірних показників ефективності. Зокрема, компанія має збільшити ринкову капіталізацію у 8 разів протягом 10 років, поки "діє винагорода". Маск наголошує, що ці виплати йому потрібні в першу чергу не як гроші.

Iлон Маск Бізнесмен, науковець Йдеться не про "компенсацію", а про те, що я маю достатній вплив на Tesla, щоб забезпечити безпеку, якщо ми створимо мільйони роботів. Якщо мене в майбутньому можуть просто вигнати консалтингові фірми-активісти-акціонери, які навіть самі не володіють акціями Tesla, мені таке майбутнє некомфортне.

Виходить, що при збереженні таких темпів, Маск має змогу стати першим у світі трильйонером до березня 2033 року. Адже саме в цей час настане перша з 2 дат, коли набере чинності його пакет виплат Tesla.

Що відомо про Маска та його компанії зараз?

Макс хоче створити конкурента для Вікіпедії. Цей сервіс має діяти на основі штучного інтелекту Grok.

Нещодавно стало відомо про масовий відтік топменеджерів з Tesla та xAI. Основними причинами звільнень є виснажливий темп роботи та неочікувані рішення Маска, повідомляє Financial Times.

Зверніть увагу! Між Трампом та Маском раніше виникла сварка. Проте нещодавно стало відомо про їх імовірне примирення. На це, зокрема, вказує розмова колишніх соратників на похороні Кірка.