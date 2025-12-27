"Контрольований хаос":ситуація в Росії лише погіршується

В Росії дедалі більше відчувається "контрольований хаос". Погіршується ситуація, як в фінансовій, так і інституційній системах. Зокрема, російський Центробанк уже визнав крах стандартів розкриття інформації.

Чому ситуація в Росії лише погіршується зараз?

З 2027 в Росії планують ввести значні зміни. Саме з цього року фінорганізації хочуть зобов'язати публікувати виключно знеособлені дані про структуру власності, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Нагадаємо! Саме після 2022 року банкам і страховикам дозволили не розкривати відомості про власників і менеджмент, наче як, через "санкційні ризики".

Із 352 кредитних організацій структуру власності нині розкривають лише 3 банки, тобто менше 1%. Запропонований регулятором "компроміс" передбачає формальні відповіді так/ні щодо наявності осіб із суттєвим впливом, "недружніх" нерезидентів чи проблемних бенефіціарів, причому форму заповнюватиме сам Центробанк,

– повідомляє розвідка.

Зараз ринок не може забезпечити навіть мінімальну відкритість. Тобто, потрібен ручний контроль. Зауважимо, що нормативну базу планують:

ухвалити у – 2026 році;

а запустити не раніше ніж у 2027.

До того ж Росія рухається у зворотному напрямку в інших сферах. Як відомо, зараз, у держдуму внесено пакет законопроєктів, який націлений на зміни. Наприклад, планується скасування регулярних декларацій для держслужбовців з 1 січня 2026 року, повідомляє Радіо Свобода.

Зауважте! Такий намір пояснюють бажанням боротися з корупцією. Проте, імовірно, це призведе до зворотного результату.

Як змінюється ситуація в російській економіці?

Через інституційну деградацію, зростає і економічна напруженість. Наприклад, третина малих та середніх бізнесів в Росії розглядають можливість закриття протягом наступних 6 місяців.

Банки різко скоротили споживче кредитування: POS-кредити схвалюють лише кожному десятому клієнту, а частка відмов у листопаді сягнула до 90%. Водночас ломбарди за січень–вересень отримали 9,6 мільярда рублів чистого прибутку – на 54% більше, ніж роком раніше, що є непрямим індикатором падіння платоспроможності населення,

– вказує розвідка.

Державний сектор в Росії також відчуває певні проблеми. Зокрема, цьогоріч обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу за контрактами держзакупівель збільшились у 2,7 раза.

Які ще зміни відчутні в Росії зараз?