"Контрольований хаос":ситуація в Росії лише погіршується
- В Росії погіршується фінансова та інституційна система, російський Центробанк визнав крах стандартів розкриття інформації.
- Третина малих та середніх бізнесів розглядають можливість закриття, а обсяги неплатежів держкомпаній збільшились у 2,7 раза.
В Росії дедалі більше відчувається "контрольований хаос". Погіршується ситуація, як в фінансовій, так і інституційній системах. Зокрема, російський Центробанк уже визнав крах стандартів розкриття інформації.
Чому ситуація в Росії лише погіршується зараз?
З 2027 в Росії планують ввести значні зміни. Саме з цього року фінорганізації хочуть зобов'язати публікувати виключно знеособлені дані про структуру власності, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.
Нагадаємо! Саме після 2022 року банкам і страховикам дозволили не розкривати відомості про власників і менеджмент, наче як, через "санкційні ризики".
Із 352 кредитних організацій структуру власності нині розкривають лише 3 банки, тобто менше 1%. Запропонований регулятором "компроміс" передбачає формальні відповіді так/ні щодо наявності осіб із суттєвим впливом, "недружніх" нерезидентів чи проблемних бенефіціарів, причому форму заповнюватиме сам Центробанк,
– повідомляє розвідка.
Зараз ринок не може забезпечити навіть мінімальну відкритість. Тобто, потрібен ручний контроль. Зауважимо, що нормативну базу планують:
- ухвалити у – 2026 році;
- а запустити не раніше ніж у 2027.
До того ж Росія рухається у зворотному напрямку в інших сферах. Як відомо, зараз, у держдуму внесено пакет законопроєктів, який націлений на зміни. Наприклад, планується скасування регулярних декларацій для держслужбовців з 1 січня 2026 року, повідомляє Радіо Свобода.
Зауважте! Такий намір пояснюють бажанням боротися з корупцією. Проте, імовірно, це призведе до зворотного результату.
Як змінюється ситуація в російській економіці?
Через інституційну деградацію, зростає і економічна напруженість. Наприклад, третина малих та середніх бізнесів в Росії розглядають можливість закриття протягом наступних 6 місяців.
Банки різко скоротили споживче кредитування: POS-кредити схвалюють лише кожному десятому клієнту, а частка відмов у листопаді сягнула до 90%. Водночас ломбарди за січень–вересень отримали 9,6 мільярда рублів чистого прибутку – на 54% більше, ніж роком раніше, що є непрямим індикатором падіння платоспроможності населення,
– вказує розвідка.
Державний сектор в Росії також відчуває певні проблеми. Зокрема, цьогоріч обсяги неплатежів держкомпаній бізнесу за контрактами держзакупівель збільшились у 2,7 раза.
Які ще зміни відчутні в Росії зараз?
В Росії сильно просіла кіберсфера. У 2025 році 73% від усіх витоків даних, це саме державний сектор.
Російські компанії почали затримувати виплати. Фактично, зараз вони кредитуються коштом підрядників. Така ситуація виникла через падіння доходів та високу вартість позик.