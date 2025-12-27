В России все больше ощущается "контролируемый хаос". Ухудшается ситуация, как в финансовой, так и институциональной системах. В частности, российский Центробанк уже признал крах стандартов раскрытия информации.

Почему ситуация в России только ухудшается сейчас?

С 2027 в России планируют ввести значительные изменения. Именно с этого года финорганизации хотят обязать публиковать исключительно обезличенные данные о структуре собственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Напомним! Именно после 2022 года банкам и страховщикам разрешили не раскрывать сведения о владельцах и менеджменте, вроде как, из-за "санкционных рисков".

Из 352 кредитных организаций структуру собственности сейчас раскрывают только 3 банка, то есть менее 1%. Предложенный регулятором "компромисс" предусматривает формальные ответы да/нет о наличии лиц с существенным влиянием, "недружественных" нерезидентов или проблемных бенефициаров, причем форму будет заполнять сам Центробанк,

– сообщает разведка.

Сейчас рынок не может обеспечить даже минимальную открытость. То есть, нужен ручной контроль. Заметим, что нормативную базу планируют:

принять в – 2026 году;

а запустить не ранее чем в 2027 году.

К тому же Россия движется в обратном направлении в других сферах. Как известно, сейчас, в госдуму внесен пакет законопроектов, который нацелен на изменения. Например, планируется отмена регулярных деклараций для госслужащих с 1 января 2026 года, сообщает Радио Свобода.

Заметьте! Такое намерение объясняют желанием бороться с коррупцией. Однако, вероятно, это приведет к обратному результату.

Как меняется ситуация в российской экономике?

Из-за институциональной деградации, растет и экономическая напряженность. Например, треть малых и средних бизнесов в России рассматривают возможность закрытия в течение следующих 6 месяцев.

Банки резко сократили потребительское кредитование: POS-кредиты одобряют только каждому десятому клиенту, а доля отказов в ноябре достигла 90%. В то же время ломбарды за январь–сентябрь получили 9,6 миллиарда рублей чистой прибыли – на 54% больше, чем годом ранее, что является косвенным индикатором падения платежеспособности населения,

– указывает разведка.

Государственный сектор в России также испытывает определенные проблемы. В частности, этом году объемы неплатежей госкомпаний бизнеса по контрактам госзакупок увеличились в 2,7 раза.

Какие еще изменения ощутимы в России сейчас?