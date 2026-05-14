Цей російський ринок прямує до дефолту: усе через погіршення економіки
- Російський ринок корпоративних облігацій переживає кризу, зокрема через економічні труднощі.
- На початку 2026 року зафіксовано 11 дефолтів компаній, що випускають облігації.
Російський ринок корпоративних облігацій відчуває значну кризу. Зокрема, там може найближчим часом відбуватися хвиля дефолтів. Це наслідок економічної ситуації в країні.
Яка наразі ситуація з облігаціями в Росії?
Росіяни почали активно вкладати в облігації саме на тлі кризи, повідомляє СЗРУ.
Через падіння прибутковості банківських депозитів росіяни масово почали вкладати гроші в облігації, сподіваючись отримати вищі доходи, однак все більше експертів попереджають про ризик втрати цих заощаджень,
– вказує українська розвідка.
Наразі, як вказують аналітики, приблизно 25% російського ринку облігацій вже в зоні дефолту. Тобто, деякі інвестори:
- не зможуть отримати відсотки;
- а також повернення вкладів, якщо відбудеться банкрутство компаній-емітентів.
Яка реальна ситуація з дефолтами в Росії?
В Росії посилюється тенденція до зростання дефолтів. Як показує статистика, в I кварталі 2026 року було зафіксовано 11 банкрутств компаній, що займаються випуском облігацій, повідомляє російське видання "Ізвестія".
Для розуміння:
- аналогічна кількість дефолтів була протягом всього 2024 року;
- а у 2025 році їх було – 24.
Чому ситуація в економіці Росії погіршується?
Саме війна проти України є основним фактором впливу на російську економіку. Наразі Росія відчуває економічне виснаження. Вагому роль, зокрема, грає висока ключова ставка російського Центробанку. Вона робить кредити для бізнесу надзвичайно дорогими.
Варто відзначити й вагоме зростання податків в Росії. Зокрема, ПДВ з початку 2026 року. Нагадаємо, вказаний показник було підвищено з 20%до 22%. Ці зміни створили тиск як на звичайних громадян, так і бізнес.
В Росії відчутно зріс дефіцит бюджету. За 4 місяці 2026 року він уже сягнув 78,4 мільярда доларів. Для розуміння, загалом за рік очікувався дефіцит – 50,5 мільярдів доларів.