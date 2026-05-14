Какова сейчас ситуация с облигациями в России?

Россияне начали активно вкладывать в облигации именно на фоне кризиса, сообщает СВРУ.

Читайте также В России растет дефицит бюджета: стала известна причина

Из-за падения доходности банковских депозитов россияне массово начали вкладывать деньги в облигации, надеясь получить более высокие доходы, однако все больше экспертов предупреждают о риске потери этих сбережений,

– указывает украинская разведка.

Сейчас, как указывают аналитики, примерно 25% российского рынка облигаций уже в зоне дефолта. То есть, некоторые инвесторы:

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

не смогут получить проценты;

а также возврат вкладов, если произойдет банкротство компаний-эмитентов.

Какова реальная ситуация с дефолтами в России?

В России усиливается тенденция к росту дефолтов. Как показывает статистика, в I квартале 2026 года было зафиксировано 11 банкротств компаний, занимающихся выпуском облигаций, сообщает российское издание "Известия".

Для понимания:

аналогичное количество дефолтов было в течение всего 2024 года;

а в 2025 году их было – 24.

Почему ситуация в экономике России ухудшается?