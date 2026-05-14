Какова сейчас ситуация с облигациями в России?
Россияне начали активно вкладывать в облигации именно на фоне кризиса, сообщает СВРУ.
Из-за падения доходности банковских депозитов россияне массово начали вкладывать деньги в облигации, надеясь получить более высокие доходы, однако все больше экспертов предупреждают о риске потери этих сбережений,
– указывает украинская разведка.
Сейчас, как указывают аналитики, примерно 25% российского рынка облигаций уже в зоне дефолта. То есть, некоторые инвесторы:
- не смогут получить проценты;
- а также возврат вкладов, если произойдет банкротство компаний-эмитентов.
Какова реальная ситуация с дефолтами в России?
В России усиливается тенденция к росту дефолтов. Как показывает статистика, в I квартале 2026 года было зафиксировано 11 банкротств компаний, занимающихся выпуском облигаций, сообщает российское издание "Известия".
Для понимания:
- аналогичное количество дефолтов было в течение всего 2024 года;
- а в 2025 году их было – 24.
Почему ситуация в экономике России ухудшается?
Именно война против Украины является основным фактором влияния на российскую экономику. Сейчас Россия испытывает экономическое истощение. Весомую роль, в частности, играет высокая ключевая ставка российского Центробанка. Она делает кредиты для бизнеса чрезвычайно дорогими.
Стоит отметить и весомый рост налогов в России. В частности, НДС с начала 2026 года. Напомним, указанный показатель был повышен с 20% до 22%. Эти изменения создали давление как на обычных граждан, так и бизнес.
В России ощутимо вырос дефицит бюджета. За 4 месяца 2026 года он уже достиг 78,4 миллиарда долларов. Для понимания, целом за год ожидался дефицит – 50,5 миллиардов долларов.