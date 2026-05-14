Яка наразі ситуація з облігаціями в Росії?

Росіяни почали активно вкладати в облігації саме на тлі кризи, повідомляє СЗРУ.

Через падіння прибутковості банківських депозитів росіяни масово почали вкладати гроші в облігації, сподіваючись отримати вищі доходи, однак все більше експертів попереджають про ризик втрати цих заощаджень,

– вказує українська розвідка.

Наразі, як вказують аналітики, приблизно 25% російського ринку облігацій вже в зоні дефолту. Тобто, деякі інвестори:

не зможуть отримати відсотки;

а також повернення вкладів, якщо відбудеться банкрутство компаній-емітентів.

Яка реальна ситуація з дефолтами в Росії?

В Росії посилюється тенденція до зростання дефолтів. Як показує статистика, в I кварталі 2026 року було зафіксовано 11 банкрутств компаній, що займаються випуском облігацій, повідомляє російське видання "Ізвестія".

Для розуміння:

аналогічна кількість дефолтів була протягом всього 2024 року;

а у 2025 році їх було – 24.

Чому ситуація в економіці Росії погіршується?