Яка наразі ситуація з облігаціями в Росії?

Росіяни почали активно вкладати в облігації саме на тлі кризи, повідомляє СЗРУ.

Через падіння прибутковості банківських депозитів росіяни масово почали вкладати гроші в облігації, сподіваючись отримати вищі доходи, однак все більше експертів попереджають про ризик втрати цих заощаджень,
– вказує українська розвідка.

Наразі, як вказують аналітики, приблизно 25% російського ринку облігацій вже в зоні дефолту. Тобто, деякі інвестори:

  • не зможуть отримати відсотки;
  • а також повернення вкладів, якщо відбудеться банкрутство компаній-емітентів.

Яка реальна ситуація з дефолтами в Росії?

В Росії посилюється тенденція до зростання дефолтів. Як показує статистика, в I кварталі 2026 року було зафіксовано 11 банкрутств компаній, що займаються випуском облігацій, повідомляє російське видання "Ізвестія".

Для розуміння:

  • аналогічна кількість дефолтів була протягом всього 2024 року;
  • а у 2025 році їх було – 24.

Чому ситуація в економіці Росії погіршується?

  • Саме війна проти України є основним фактором впливу на російську економіку. Наразі Росія відчуває економічне виснаження. Вагому роль, зокрема, грає висока ключова ставка російського Центробанку. Вона робить кредити для бізнесу надзвичайно дорогими.

  • Варто відзначити й вагоме зростання податків в Росії. Зокрема, ПДВ з початку 2026 року. Нагадаємо, вказаний показник було підвищено з 20%до 22%. Ці зміни створили тиск як на звичайних громадян, так і бізнес.

  • В Росії відчутно зріс дефіцит бюджету. За 4 місяці 2026 року він уже сягнув 78,4 мільярда доларів. Для розуміння, загалом за рік очікувався дефіцит – 50,5 мільярдів доларів.