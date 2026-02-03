Укр Рус
3 лютого, 15:20
Саме тут ризик для Китаю: ці борги перевищують ВВП

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Зобов'язання місцевих органів влади Китаю становлять 150 трильйонів юанів, що перевищує 120% ВВП країни.
  • Китай використовує Росію для забезпечення ресурсної безпеки та створення альтернативних платіжних механізмів.

Боргова проблема місцевих органів влади КНР загострилась. Наразі саме вона зараз вважається одним з найбільших системних ризиків для економіки Китаю.

Що саме підриває економічну стабільність в Китаї?

Йдеться саме про регіональні та муніципальні зобов'язання, повідомляє СЗРУ.

Як показує статистика, за 2025 рік:

  • Інфраструктурні борги муніципалітетів складають – приблизно 60 трильйонів юанів. Це майже 48% ВВП, повідомляє Nikkei Asia.
  • При цьому, прямі регіональні борги складають – 40 трильйонів юанів. 

Цікаво! Обслуговування цих боргів усе частіше здійснюється завдяки новим запозиченням через випуск облігацій.

Боргова проблема Китаю є структурно складнішою, ніж у США, оскільки юань не є повністю конвертованою валютою. Це обмежує можливості Пекіна перекладати борговий тягар на зовнішній світ. У цій ситуації Китай дедалі активніше використовує Росію як ситуативного економічного та фінансового партнера, 
– наголошує українська розвідка.

Китай використовує Росію саме для:

  • забезпечення ресурсної безпеки;
  • створення альтернативних платіжних механізмів;
  • а також – інших маневрів.

Варто сказати, що офіційні 100 трильйонів юанів боргу це лише частина картини. Насправді у Китаю є також "приховані борги". Йдеться саме про зобов'язання квазідержавних інфраструктурних та муніципальних компаній. Для них місцева влада є фактичним гарантом. Якщо вірити оцінкам, сума цих зобов'язань може сягнути ще 50 трильйонів юанів. 

При врахуванні цієї суми виходить, що:

  • сукупний борг місцевих органів влади складає – 150 трильйонів юанів;
  • для розуміння, це приблизно 120% ВВП Китаю.

Лише за січень – лютий 2025 року місцеві органи влади КНР випустили облігацій на 1,7 трильйона юанів – приблизно 240 мільярді доларів США. Це безпрецедентні обсяги, які свідчать про зростання залежності регіонів від боргового фінансування у короткостроковій перспективі, 
– вказує СЗРУ.

Що ще впливає на економіку Китаю зараз?

  • Ситуація в Китаї відчутно ускладнилась через ринок нерухомості. Річ у тім, що протягом тривалого періоду приблизно половина доходів місцевих бюджетів формувалася саме завдяки продажу земельних ділянок. Йдеться по землю під забудову.

  • Ускладнилась ситуація через обвал попиту на нерухомість. Адже внаслідок цього впали ціни