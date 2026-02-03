Именно здесь риск для Китая: эти долги превышают ВВП
- Обязательства местных органов власти Китая составляют 150 триллионов юаней, что превышает 120% ВВП страны.
- Китай использует Россию для обеспечения ресурсной безопасности и создания альтернативных платежных механизмов.
Долговая проблема местных органов власти КНР обострилась. Сейчас именно она сейчас считается одним из крупнейших системных рисков для экономики Китая.
Что именно подрывает экономическую стабильность в Китае?
Речь идет именно о региональных и муниципальных обязательствах, сообщает СЗРУ.
Как показывает статистика, за 2025 год:
- Инфраструктурные долги муниципалитетов составляют – примерно 60 триллионов юаней. Это почти 48% ВВП, сообщает Nikkei Asia.
- При этом, прямые региональные долги составляют – 40 триллионов юаней.
Интересно! Обслуживание этих долгов все чаще осуществляется благодаря новым заимствованиям через выпуск облигаций.
Долговая проблема Китая структурно сложнее, чем в США, поскольку юань не является полностью конвертируемой валютой. Это ограничивает возможности Пекина перекладывать долговое бремя на внешний мир. В этой ситуации Китай все активнее использует Россию как ситуативного экономического и финансового партнера,
– отмечает украинская разведка.
Китай использует Россию именно для:
- обеспечения ресурсной безопасности;
- создания альтернативных платежных механизмов;
- а также – других маневров.
Стоит сказать, что официальные 100 триллионов юаней долга это лишь часть картины. На самом деле у Китая есть также "скрытые долги". Речь идет именно об обязательствах квазигосударственных инфраструктурных и муниципальных компаний. Для них местные власти являются фактическим гарантом. Если верить оценкам, сумма этих обязательств может достичь еще 50 триллионов юаней.
При учете этой суммы получается, что:
- совокупный долг местных органов власти составляет – 150 триллионов юаней;
- для понимания, это примерно 120% ВВП Китая.
Только за январь – февраль 2025 года местные органы власти КНР выпустили облигаций на 1,7 триллиона юаней – примерно 240 миллиардов долларов США. Это беспрецедентные объемы, которые свидетельствуют о росте зависимости регионов от долгового финансирования в краткосрочной перспективе,
– указывает СВРУ.
Что еще влияет на экономику Китая сейчас?
Ситуация в Китае ощутимо осложнилась из-за рынка недвижимости. Дело в том, что в течение длительного периода примерно половина доходов местных бюджетов формировалась именно благодаря продаже земельных участков. Речь идет о земле под застройку.
Осложнилась ситуация из-за обвала спроса на недвижимость. Ведь в результате этого упали цены