Долговая проблема местных органов власти КНР обострилась. Сейчас именно она сейчас считается одним из крупнейших системных рисков для экономики Китая.

Что именно подрывает экономическую стабильность в Китае?

Речь идет именно о региональных и муниципальных обязательствах, сообщает СЗРУ.

Как показывает статистика, за 2025 год:

Инфраструктурные долги муниципалитетов составляют – примерно 60 триллионов юаней. Это почти 48% ВВП, сообщает Nikkei Asia.

При этом, прямые региональные долги составляют – 40 триллионов юаней.

Интересно! Обслуживание этих долгов все чаще осуществляется благодаря новым заимствованиям через выпуск облигаций.

Долговая проблема Китая структурно сложнее, чем в США, поскольку юань не является полностью конвертируемой валютой. Это ограничивает возможности Пекина перекладывать долговое бремя на внешний мир. В этой ситуации Китай все активнее использует Россию как ситуативного экономического и финансового партнера,

– отмечает украинская разведка.

Китай использует Россию именно для:

обеспечения ресурсной безопасности;

создания альтернативных платежных механизмов;

а также – других маневров.

Стоит сказать, что официальные 100 триллионов юаней долга это лишь часть картины. На самом деле у Китая есть также "скрытые долги". Речь идет именно об обязательствах квазигосударственных инфраструктурных и муниципальных компаний. Для них местные власти являются фактическим гарантом. Если верить оценкам, сумма этих обязательств может достичь еще 50 триллионов юаней.

При учете этой суммы получается, что:

совокупный долг местных органов власти составляет – 150 триллионов юаней;

для понимания, это примерно 120% ВВП Китая.

Только за январь – февраль 2025 года местные органы власти КНР выпустили облигаций на 1,7 триллиона юаней – примерно 240 миллиардов долларов США. Это беспрецедентные объемы, которые свидетельствуют о росте зависимости регионов от долгового финансирования в краткосрочной перспективе,

– указывает СВРУ.

Что еще влияет на экономику Китая сейчас?