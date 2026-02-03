Що саме підриває економічну стабільність в Китаї?
Йдеться саме про регіональні та муніципальні зобов'язання, повідомляє СЗРУ.
Читайте також Кремль відповів Трампу: яка насправді ситуація з російською нафтою
Як показує статистика, за 2025 рік:
- Інфраструктурні борги муніципалітетів складають – приблизно 60 трильйонів юанів. Це майже 48% ВВП, повідомляє Nikkei Asia.
- При цьому, прямі регіональні борги складають – 40 трильйонів юанів.
Цікаво! Обслуговування цих боргів усе частіше здійснюється завдяки новим запозиченням через випуск облігацій.
Боргова проблема Китаю є структурно складнішою, ніж у США, оскільки юань не є повністю конвертованою валютою. Це обмежує можливості Пекіна перекладати борговий тягар на зовнішній світ. У цій ситуації Китай дедалі активніше використовує Росію як ситуативного економічного та фінансового партнера,
– наголошує українська розвідка.
Китай використовує Росію саме для:
- забезпечення ресурсної безпеки;
- створення альтернативних платіжних механізмів;
- а також – інших маневрів.
Варто сказати, що офіційні 100 трильйонів юанів боргу це лише частина картини. Насправді у Китаю є також "приховані борги". Йдеться саме про зобов'язання квазідержавних інфраструктурних та муніципальних компаній. Для них місцева влада є фактичним гарантом. Якщо вірити оцінкам, сума цих зобов'язань може сягнути ще 50 трильйонів юанів.
При врахуванні цієї суми виходить, що:
- сукупний борг місцевих органів влади складає – 150 трильйонів юанів;
- для розуміння, це приблизно 120% ВВП Китаю.
Лише за січень – лютий 2025 року місцеві органи влади КНР випустили облігацій на 1,7 трильйона юанів – приблизно 240 мільярді доларів США. Це безпрецедентні обсяги, які свідчать про зростання залежності регіонів від боргового фінансування у короткостроковій перспективі,
– вказує СЗРУ.
Що ще впливає на економіку Китаю зараз?
Ситуація в Китаї відчутно ускладнилась через ринок нерухомості. Річ у тім, що протягом тривалого періоду приблизно половина доходів місцевих бюджетів формувалася саме завдяки продажу земельних ділянок. Йдеться по землю під забудову.
Ускладнилась ситуація через обвал попиту на нерухомість. Адже внаслідок цього впали ціни