Що саме підриває економічну стабільність в Китаї?

Йдеться саме про регіональні та муніципальні зобов'язання, повідомляє СЗРУ.

Як показує статистика, за 2025 рік:

Інфраструктурні борги муніципалітетів складають – приблизно 60 трильйонів юанів. Це майже 48% ВВП, повідомляє Nikkei Asia.

При цьому, прямі регіональні борги складають – 40 трильйонів юанів.

Цікаво! Обслуговування цих боргів усе частіше здійснюється завдяки новим запозиченням через випуск облігацій.

Боргова проблема Китаю є структурно складнішою, ніж у США, оскільки юань не є повністю конвертованою валютою. Це обмежує можливості Пекіна перекладати борговий тягар на зовнішній світ. У цій ситуації Китай дедалі активніше використовує Росію як ситуативного економічного та фінансового партнера,

– наголошує українська розвідка.

Китай використовує Росію саме для:

забезпечення ресурсної безпеки;

створення альтернативних платіжних механізмів;

а також – інших маневрів.

Варто сказати, що офіційні 100 трильйонів юанів боргу це лише частина картини. Насправді у Китаю є також "приховані борги". Йдеться саме про зобов'язання квазідержавних інфраструктурних та муніципальних компаній. Для них місцева влада є фактичним гарантом. Якщо вірити оцінкам, сума цих зобов'язань може сягнути ще 50 трильйонів юанів.

При врахуванні цієї суми виходить, що:

сукупний борг місцевих органів влади складає – 150 трильйонів юанів;

для розуміння, це приблизно 120% ВВП Китаю.

Лише за січень – лютий 2025 року місцеві органи влади КНР випустили облігацій на 1,7 трильйона юанів – приблизно 240 мільярді доларів США. Це безпрецедентні обсяги, які свідчать про зростання залежності регіонів від боргового фінансування у короткостроковій перспективі,

– вказує СЗРУ.

Що ще впливає на економіку Китаю зараз?