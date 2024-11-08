Китай виділив понад 1 трильйон доларів для регіонів

Китайська влада готова виділити місцевим урядам, які поставати перед борговими труднощами, 10 трильйонів юанів або 1,4 трильйона доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Проблеми регіонів з боргами ще називають "прихованим" боргом. Це програма розрахована на 5 років й вступить в дію у 2026 році. В середньому на рік планують використовувати 2 трильйони юанів. Крім того, Пекін сигналізує про ще більше заходів для підтримки економіки у наступному році.

До теми! Юань обвалився на ринку на тлі новин про перемогу Дональда Трампа на виборах у США. Відомо, що Трамп вважає Китай – ключовим конкурентом США та є прихильником досить агресивної політики щодо Пекіна.

Трейдери та інвестори негативно оцінили цю новину. Річ у тому, що вони очікували на вкладання коштів у підтримку економіки, а не на закриття дірок у регіональних бюджетах.