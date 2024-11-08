Китай выделил более 1 триллиона долларов для регионов

Китайские власти готовы выделить местным правительствам, которые вставать перед долговыми трудностями, 10 триллионов юаней или 1,4 триллиона долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Проблемы регионов с долгами еще называют "скрытым" долгом. Это программа рассчитана на 5 лет и вступит в действие в 2026 году. В среднем в год планируют использовать 2 триллиона юаней. Кроме того, Пекин сигнализирует о еще больше мер для поддержки экономики в следующем году.

К теме! Юань обвалился на рынке на фоне новостей о победе Дональда Трампа на выборах в США. Известно, что Трамп считает Китай – ключевым конкурентом США и является сторонником достаточно агрессивной политики в отношении Пекина.

Трейдеры и инвесторы негативно оценили эту новость. Дело в том, что они ожидали вложения средств в поддержку экономики, а не на закрытие дыр в региональных бюджетах.