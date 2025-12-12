Укр Рус
12 грудня, 06:01
3

Залежність лише посилюється: Білорусь знову стала ближче до Росії

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Товарообіг між Росією та Білоруссю за перші 10 місяців 2025 року зріс на 1,8% і досяг 44 мільярди доларів.
  • Частка російського ринку в білоруському експорті зросла з 65% на початку року до 67% влітку.

Товарообіг між Росією та Республікою Білорусь лише посилюється. Як показує статистика, за перші 10 місяців 2025 року він зріс на 1,8%. Загалом, за цей період обсяги сягнули – 44 мільярди доларів.

Що відомо про рівень товарообігу між Республікою Білорусь та Росією у 2025?

Потрібно розуміти, що розширення російського напрямку відбувається на фоні зниження рівня білоруського експорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Посилення залежності від російського ринку можна побачити через збільшення його частки в білоруському експорті:

  • на початку року вона складала – 65%;
  • а уже влітку цей показник зріс до – 67%.

Цікаво! Білорусь не дає точних даних, відносно експорту до Росії. Імовірно, це пов'язано з тим, що приріст взаємної торгівлі забезпечується у першу чергу збільшення постачань з російської території на білоруську.

Можна помітити, що російський імпорт намагається займати "традиційні" сегменти виробників Білорусі:

  • за 5 місяців, імпорт продовольства з Росії збільшився на 21%;
  • а уже за 8 місяців 2025 року цей показник сягнув – 27%.

Як приклад:

  • поставки свинини зросли у майже 1,5 раза;
  • а соняшникової олії – у 2,5 раза.

Рекордні відвантаження через російські порти не демонструють нових можливостей логістики: вони лише фіксують обмежений доступ Білорусі до альтернативних маршрутів, 
– зазначає розвідка.

Посилення залежності Росії від Білорусі є доволі закономірним. Як показує статистика, зростання білоруського ВВП протягом 2021 – 2025 років сягнуло 8%. Для розуміння, цей показник очікувався на рівні 20%, повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Яка ситуація в Білорусі зараз?

  • Білорусь не має достатньо ресурсів, аби погасити борги, там зростає бюджетний дефіцит. Саме тому, білоруська влада розраховує на допомогу Росії. Проте потрібно розуміти, що Кремль також обмежений в ресурсах, тому вагомого покращення очікувати не варто.

  • Ситуація в економіці Білорусі лише погіршується. Зараз економічний рівень там відповідає показникам за 2010 рік. Зокрема, відчутно зростає інфляція.