В опитуванні взяли участь більше ніж 100 учасників. Й вони очікують, що саме Британія буде найповільніше відновлюватися після кризового періоду. Крім того, домогосподарства заплатять високу ціну за провали влади.

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Похмурий прогноз для Великої Британії

Економісти зауважили, що інфляційний шок, який спровокували пандемія коронавірусу та повномасштабна війна Росії з Україною, буде тривати довше, ніж в інших країнах. У результаті Банку Англії доведеться зберігати базову ставку на високому рівні, а уряду країни – проводити жорстку фінансову політику.

Джон Філпотт, який є економістом з ринку праці, додав, що рецесія у 2023 році буде відчуватися в рази гірше, ніж наслідки після пандемії коронавірусу. Його колеги зауважили, що ситуацію домогосподарств цьогоріч описують як:

Важку;

Похмуру;

Безрадісну;

Жалюгідну;

Жахливу.

Експерт банку Berenberg заявив, що поєднання низки важливих факторів наразі це найгірше, що могло статися. Йдеться про падіння реальної заробітної плати, жорсткі фінансові умови та корекцію ринку житла.

Згідно з прогнозом Consensus Economics, ВВП Великої Британії у поточному році впаде на 1%. Для порівняння рецесія у країнах Єврозони складе 0,1%. Тоді як у США, які є першою економікою світу, цей показник зросте на 0,25%.

Варто додати, що чверть респондентів заявили, що складна економічна ситуація в країні також пов'язана з наслідками Brexit. Вони заявили, що вихід країни з ЄС на постійній основі гальмує зростання економіки. Водночас більшість учасників опитування очікують, що Велика Британія повернеться до зростання десь на кінці 2023 року на фоні поступового послаблення інфляції.

Прогнози інших експертів щодо перспектив економіки: