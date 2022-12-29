Економісти прогнозують, що у наступному році інфляція та потужна монетарна політика Федерального резерву США, ціллю якої є вгамувати зростання цін, найімовірніше, залишаться факторами впливу для фондового ринку та прибутковості акцій. Для прикладу, у першому кварталі 2023 року.

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Головні виклики для фондового ринку США у 2023 році

На думку експертів з Волл-стріт, якщо у 2023 році почнеться рецесія, то цінні папери можуть зафіксувати суттєві втрати. Зокрема, фахівці з компанії Truist Advisory Services додають, що кризи зазвичай починають набирати оберти саме на фондовому ринку.

Паралельно інвестори занепокоєні через оцінки доходів гравців з корпоративного світу. Вони остерігаються, що потенційне сповільнення темпів економічного зростання на глобальному рівні можуть не враховувати повною мірою.

Важливо! Головний економіст Tressis Gestion Даніель Лакалле вважає, що глобальна економіка у наступні 10 років буде фіксувати повільніші темпи зростання. Він додав, що ця тенденція не омине й передові економік світу.

Процеси, які відбуваються з американською економікою, яка на сьогодні є найсильнішою у світі, вплинули й на фондовий ринок облігацій. Прибутковість 10-річних казначейських цінних паперів із захистом від інфляції недавно оцінювали у 1,5%. Посилення позицій цих активів може призвести до зменшення прибутковості акцій насамперед технологічних компаній.

Видання Reuters вказує, що стрімке посилення позицій долара США у 2022 році також негативно вплинуло на дохідність багатьох американських компаній, які в тому числі працюють закордоном. Усе через те, що зросла вартість конвертації своїх прибутків у долар.