Екоінвестиції: як заробляти, захищаючи довкілля

Джерело:24 канал
Питання захисту довкілля для багатьох є не менш важливими, ніж питання власного добробуту. Спеціально для тих, хто хоче заробляти на фінансовому ринку і дбає про природу, Фінанси 24 підготували спеціальну добірку активів. Дізнайтеся, як зробити ваші інвестиції не тільки прибутковими, але й екологічними.
Все більше людей розуміють, що питання захисту довкілля є вкрай важливими. Глобальне потепління і підйом рівня світового океану, зникнення цілих видів тварин і птахів, забруднення океанів – все це вже найближчим часом буде прямо впливати на життя кожного з нас.
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Однак глобальне поширення коронавірусу показало, що дії людей здатні змінити ситуацію. Наприклад, в Китаї зниження транспортних потоків в результаті локдауну призвело до скорочення виробництва в ключових галузях на 15-40%, як повідомляє Esquire. Відтак рівень викидів вуглецю, що формує парниковий ефект, скоротився на 25% за місяць.
На цьому тлі особливо важливою стає діяльність компаній, які відповідально ставляться до захисту довкілля. Цікаво, що продукція таких компаній має підвищений попит.
Однією з найбільш відомих компаній, як піклуються про навколишнє середовище, але і привабливих з точки зору інвестицій, є компанія відомого підприємця і мільярдера Ілона Маска – Tesla. Вона спеціалізується на виробництві електрокарів, а також на розробці і установці енергосистем, що працюють від сонячного випромінювання. Зокрема Tesla виробляє спеціальні зарядні станції для електромобілів, частина з яких працює на сонячних батареях.
Активна діяльність Маска і фінансові успіхи Tesla викликають великий інтерес інвесторів до акцій компанії. В результаті у 2020 році вони стали одним з основних локомотивів американського фондового ринку. З початку року акції зросли в кілька разів, досягнувши рівня 800 доларів за акцію, за даними Libertex.
Акції Tesla протягом останнього року / Libertex
Нещодавно зі звітності Tesla стало відомо, що Маск вклав 1,5 мільярда доларів в біткойни, що також привернуло додатковий попит не тільки в цю криптовалюту, але і в цінні папери Tesla. З огляду на тренд на охорону навколишнього середовища і попит на електромобілі, можна очікувати що акції Tesla можуть стати цікавим активом для вкладення коштів.
Все більший інтерес сьогодні з'являється до джерел альтернативної енергії, таких, як сонячні батареї, а також атомна енергетика. З цієї точки зору цікавими для інвестицій можуть стати акції французької компанії Electricite de France. Працюючи на ринках Франції, Великобританії та Італії, ця корпорація виробляє і поставляє енергію, що виробляється з використанням відновлюваних джерел енергії, зокрема, сонячних батарей і атомних електростанцій.
Торгуючись біля позначки 10,2 євро за акцію (дані Forex Club), акції цієї компанії є досить перспективними для інвестування, оскільки тренд на використання поновлюваних джерел енергії буде наростати.
Акції Electricite de France за останній рік / Libertex
До числа екологічних інвестицій можна віднести вкладення в компанії, що займаються виробництвом вітряних установок. Однією з таких компаній є General Electric, яка займається виробництвом промислових вітроелектростанцій.
Акції цієї компанії зараз торгуються на локальних максимумах, близько 11 доларів, за даними Libertex. Однак в разі продовження тренду на збільшення використання альтернативних джерел енергії, прибуток компанії від продажу такого обладнання може істотно вирости, а значить може вирости і вартість акцій.
Акції General Electrics за останній рік / Libertex
Щоб почати заробляти на котируваннях акцій екологічних компаній, будь то Tesla або будь-які інші, необхідно в першу чергу вибрати торговельну платформу, яка надає доступ до подібних інструментів. Однією з найбільш зручних торгових платформ, за допомогою яких можна вкладати кошти в екологічні компанії, є Libertex від компанії Forex Club.
Доступність. Libertex доступний у вигляді вебдодатку, а також додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що ви зможете ефективно управляти своїм капіталом в будь-якому місці, де є інтернет.
Інструменти для аналізу. У Libertex є вбудовані інструменти технічного аналізу і стрічка новин, завдяки яким можна завжди залишатися в курсі подій, що відбуваються на ринку, і спрогнозувати подальшу динаміку котирувань.
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