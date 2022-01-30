Вартість акцій Apple, які належать компанії Воррена Баффета Berkshire Hathaway, зросла на 9,8 мільярда доларів, оскільки активи техгіганта подорожчали приблизно на 7% на фоні звіту компанії за четвертий квартал 2021 року.
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Нова перемога Воррена Баффета
Компанія Berkshire Hathaway почала інвестувати в Apple у 2016 році та на сьогодні накопичила у своєму портфелі понад 887 мільйонів акцій техгіганта або більше ніж 5% випущених акцій Apple.
Протягом цих років Баффет був одним із найбільших прихильників Apple попри те, що раніше він вважав інвестиції у цей сектор надто ризиковими для Berkshire Hathaway. Зараз цінні папери Apple становлять понад 40% інвестиційного портфеля компанії Баффета.
Частка Berkshire Hathaway в Apple подорожчала на 9,8 мільярда доларів / Фото Unpsplash
Баффет додав, що не сприймає Apple, як акцію, а вважає це "нашим третім бізнесом". Він навіть заявив, що це "мабуть, найкращий бізнес, який я знаю у світі". Крім того, мільярдер назвав iPhone "липким" продуктом, який заохочує споживачів залишатися у цій екосистемі та робити оновлення на постійній основі. Актуальні дані щодо статків Воррена Баффета та вартості Apple:
- Forbes оцінює капітал відомого інвестора у 113,2 мільярда доларів. На момент створення цього матеріалу він займає 6 сходинку у рейтингу найбагатших людей світу;
- За версією Bloоmberg, статки Баффета становлять 113 мільярдів доларів;
- Ціна акцій Apple коливається на рівні 170,33 долара за кожну, ринкова капіталізація компанії становить 2,782 трильйона доларів, інформує Yahoo!Finance.
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