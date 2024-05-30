Неочікувана зміна: чому Байден почав звертати уваги на криптоіндустрію

У США набирає обертів передвиборча кампанія, оскільки у листопаді американці будуть обирати нового президента. В останні два тижні представники чинного президента США, який також є одним із кандидатів, почали звертатися до представників криптоіндустрії.

Повідомляють, що представники Байдена прагнуть від гравців криптоіндустрії отримати рекомендації щодо "криптоспільноти та політики".

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Байден змінює думку щодо сектору криптовалют

Джерела додають, що помітили суттєвий "зсув" у ставленні адміністрації Джо Байдена і його кампанії щодо сектору криптовалют. Йдеться про нову готовність розуміти цифрові активи та спільноту загалом.

Крім того, повідомляють, що у команді все більше розуміють, що питання, пов'язані з криптовалютами, можуть вплинути на вибори у США. За даними осіб, які обізнані з ситуацією, передвиборча команда Байдена зателефонувала кільком експертам з криптовалют. Зокрема, йдеться про певних представників індустрії, яким Джо Байден раніше відмовляв.

Також вказують, що команда Джо Байдена розпочала співпрацю з експертами з цифрових активів невдовзі після того, як криптозахисники виступили проти плану чинної адміністрації накласти вето на скасування SAB 121. Цей крок критикують за те, що він може перешкодити фінансовим установам надавати послуги зі зберігання криптовалют.

До чого тут Трамп

Американці будуть обирати нового президента США 5 листопада 2024 року. Це також будуть 60-ті вибори у першій економіці світу.

Ще один фактор впливу – рішення Дональда Трампа почати приймати пожертви на свою передвиборчу кампанію у криптовалютах. Про це стало відомо 22 травня, після публікації на офіційному сайті колишнього лідера США. Фінансово підтримати Трампа можна, використовуючи досить різні цифрові монети. Йдеться про біткойн, стейблкойн, Ethereum, Dogecoin, Solana тощо.

Нагадаємо, що раніше Трамп публічно критикував криптовалюти. Для прикладу, він заявляв, що біткойн – це "афера проти долара США".