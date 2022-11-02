Лише за п'ятницю, 28 жовтня, Джефф Безос втратив 7,2 мільярда доларів. Головна причина – прогноз компанії Amazon щодо продажів під час святкового періоду, згідно з яким цифри будуть гіршими ніж очікують аналітики.

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Втрати Джеффа Безоса

Цього ж дня акції Amazon впали на 6,8% після звіту компанії за третій квартал 2022 року. Як результат Безос втратив своє місце у трійці найбагатших людей світу, на той момент, зі статками у розмірі 127,2 мільярда доларів.

Річ у тому, що переважна більшість капіталу мільярдера походить від приблизно 10% акцій Amazon. Загалом з початку 2022 року капітал Безос зменшився на 66 мільярдів доларів. На момент створення цього матеріалу, за оцінками Forbes, статки американського бізнесмена складають 120 мільярдів доларів. Він займає 4 сходинку у рейтингу.

Чому для Amazon настільки важливий різдвяний сезон

Святковий або різдвяний сезон – це явище, яке поширене у багатьох країнах Заходу й триває з кінця листопада до початку січня кожного року. Саме цей період часто був своєрідним благословенням для Amazon:

Проте цього року вони прогнозують, що їхній дохід складе від 140 до 148 мільярдів доларів за четвертий квартал;

доларів за четвертий квартал; Тоді як аналітики очікують, що цей показник досягне позначки на рівні 155 мільярдів доларів.

Хто ще втратив гроші

Джефф Безос не єдиний, хто постраждав від невдалого дня на ринку для акцій Amazon. Відома філантропка Маккензі Скотт також втратила 2,1 мільярда доларів 28 жовтня. Свою частку акцій технологічного гіганта вона отримала після розлучення із Безосом у 2019 році.