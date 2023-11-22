Мільярдні акції Amazon: чому Джефф Безос розпродає свою частку

Минулого тижня засновник Amazon, Джефф Безос, продав своїх акцій на суму близько 240 мільйонів доларів. Стало відомо, що він планує знову здійснити продаж акцій найближчим часом.

Мільйонні угоди

Засновник Amazon, Джефф Безос, має намір продати чималу частку в компанії. Зокрема відомо, що минулого тижня він вже продав акцій на суму близько 240 мільйонів доларів.

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Зазначається, що Безос може розпродати від 8 до 10 мільйонів акцій, на загальну суму понад 1 мільярд доларів.

Чому Безос продає акції

Безос заявив, що продає акції компанії Amazon на постійній основі. Щонайменше на 1 мільярд доларів на рік, для фінансування свого ракетного стартапу Blue Origin.

Також він 2020 році запустив фонд Earth Fund, у розмірі 10 мільярдів доларів, для боротьби з наслідками зміни клімату. Так, у серпні цього року Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес обіцяли спрямувати 100 мільйонів доларів на відновлення Мауї після трагічних лісових пожеж, що спустошили гавайський острів.