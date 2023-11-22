Мільйонні угоди

Засновник Amazon, Джефф Безос, має намір продати чималу частку в компанії. Зокрема відомо, що минулого тижня він вже продав акцій на суму близько 240 мільйонів доларів.

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Зазначається, що Безос може розпродати від 8 до 10 мільйонів акцій, на загальну суму понад 1 мільярд доларів.

Чому Безос продає акції

Безос заявив, що продає акції компанії Amazon на постійній основі. Щонайменше на 1 мільярд доларів на рік, для фінансування свого ракетного стартапу Blue Origin.

Також він 2020 році запустив фонд Earth Fund, у розмірі 10 мільярдів доларів, для боротьби з наслідками зміни клімату. Так, у серпні цього року Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес обіцяли спрямувати 100 мільйонів доларів на відновлення Мауї після трагічних лісових пожеж, що спустошили гавайський острів.