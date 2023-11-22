Миллионные соглашения

Основатель Amazon, Джефф Безос, намерен продать немалую долю в компании. В частности известно, что на прошлой неделе он уже продал акций на сумму около 240 миллионов долларов.

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Отмечается, что Безос может распродать от 8 до 10 миллионов акций на общую сумму. свыше 1 миллиарда долларов.

Почему Безос продает акции

Безос заявил, что продает акции компании Amazon на постоянной основе. Минимум на 1 миллиард долларов в год для финансирования своего ракетного стартапа Blue Origin.

Также он в 2020 году запустил фонд Earth Fund, в размере 10 миллиардов долларов, для борьбы с последствиями изменения климата Так, в августе этого года Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес обещали направить 100 миллионов долларов на восстановление Мауи после опустошивших гавайский остров трагических лесных пожаров.