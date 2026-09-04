Як відреагував син Василя Стуса

Новий найвищий номінал національної валюти відповідає сучасним потребам готівкового обігу та водночас відображає історичну й культурну спадщину України, заявили в Нацбанку.

Участь у презентації разом із головою регулятора Андрієм Пишним взяв Дмитро Стус – син Василя Стуса, генеральний директор Національного музею Тараса Шевченка, засновник "Стус Центру".

Митець потрібен своєму народові лише тоді, коли його твори проходять по самому осердю проблем і болю цього народу. Так говорив Василь Стус, і я думаю, що ця цитата – один з основних ключів до розуміння його творчості. Це усвідомлення необхідності бути причетним до життя народу…

– сказав нащадок поета.

Він висловив сподівання, що творчість його батька надалі залишатиметься важливою для суспільства й викликатиме інтерес.

Окремо Дмитро Стус подякував команді Нацбанку за рішення зобразити поета на 2 тисячах гривень і наголосив на здатності культури об'єднувати. "Бачу, що більшість людей, які сьогодні живуть в Україні, підтримують ідею такої банкноти з постаттю Василя Стуса. Це дуже цінно і вирішально для мене", – додав він.

Син Василя Стуса відвідав презентацію: дивіться фото

Нагадаємо, за словами голови регулятора, на новій купюрі немає випадкових символів. Поряд із портретом митця розмістили рядок з його вірша, написаного в ув'язненні: "А свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве".

Також дизайнери використали натхненні мозаїками Алли Горської мотиви, зокрема образ сокола-боривітра з легендарного маріупольського панно. А от на зворотному боці – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався дисидент.