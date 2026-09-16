Які російські НПЗ зупинилися

Сизранський НПЗ зупинив перероблення сировини у вівторок, 15 вересня, тоді як Саратовський – ще минулої п'ятниці, 11 вересня. Деталі повідомляє Reuters із посиланням на три галузеві джерела.

По-перше, підприємство в Сизрані Самарської області зазнало суттєвих пошкоджень: удар вивів з ладу основну установку первинної обробки нафти CDU-6, на яку припадає близько 71% потужностей заводу, а ремонт може тривати щонайменше місяць.

Цікаво, що на момент удару другу установку CDU-5, яка забезпечує решту 29%, ще відновлювали після попередньої атаки в липні.

По-друге, комплекс у Саратові на момент останнього "візиту" дронів лише готувався відновити роботу після удару 8 вересня, що спричинив пошкодження обладнання та займання. До цього НПЗ також кілька тижнів простоював після атаки 2 серпня.

Важливо! Інциденти можуть ще більше загострити дефіцит пального всередині Росії, через який країна вже обмежувала експорт бензину, дизелю та авіаційного пального. Натомість у "Роснефті" на запит журналістів щодо ситуації не відповіли.

Нагадаємо, Росія та Україна цього тижня продовжили удари по енергетичній інфраструктурі одна одної, попри заяву Дональда Трампа про нібито досягнуту домовленість щодо їх припинення.

Річ у тім, що ситуацію додатково загострила війна в Ірані, яка вже вдарила по глобальних постачаннях нафти. На цьому тлі ціни на пальне у США різко зросли, а дизель перевищив 6 доларів за галон, посилюючи тиск на Білий дім напередодні проміжних виборів, де республіканці намагатимуться зберегти контроль над Конгресом.