На фоні подій, які змінюють світ, фінансові поради американського мільярдера Воррена Баффета, як ніколи актуальні. Forbes оцінює капітал легендарного інвестора у 105 мільярдів доларів.

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Спочатку заплатіть собі

Воррен Баффет неодноразово зазначав та демонстрував, що варто дотримуватися принципу "спочатку заплати собі", відклавши частину своїх коштів. Чимало підприємців йдуть ва-банк, створюючи власні компанії та живуть заради великих доходів. Проте не завжди все йде за планом. Зазвичай люди, які найбільш захищені у фінансовому плані, дуже дисципліновані у цій сфері. Вони не чекали кращого часу для того, щоб почати інвестувати чи відкладати.

З консультантами чи без них вони з'ясували, скільки їм потрібно мати для виходу на пенсію, і перш за все навчилися заощаджувати. Наступний крок – покриття власних потреб. Найменшу частину своїх доходів вони використовували для ризикових активів або придбання предметів розкоші. Заможні люди якомога раніше починають вивчати та практикувати фінансову дисципліну, та роблять це на постійній основі.

Обережно витрачайте "великі" гроші

Якщо ви плануєте придбати розкішний будинок оберіть будинок та місце розташування, які дозволять його з легкістю перепродати або використовувати для оренди, додаткового доходу або податкових пільг. Крім того, можна жити у консервативному будинку й орендувати розкішні помешкання для відпочинку з друзями та рідними. Також можна взяти приклад з Баффета та придбати автівку з вторинного ринку.

Фінансові поради Воррена Баффета / Фото Getty Images

Також часто радять виділяти лише 20% вашого доходу або прибутків від інвестицій на три речі: їжу, моду та розваги. Проте професійна консультантка з іміджу Лорен Соломон наголошує на тому, що немає ніяких виправдань для того, щоб ігнорувати "бізнес бути собою", адже навіть звичний одяг можна грамотно використати. Корисний спосіб думати про розкішні бренди – розглядайте цю покупку як одно з форм інвестицій. Якість та стиль – поза часом та класика? Це те, що можна адаптувати та продовжувати носити через два або більше десятиліть?

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Будьте обережні з позиками

Воррен Баффет багато разів говорив, якщо ви купуєте непотрібні речі, ви скоро їх продасте. Кредитки можуть потенційно бути найбільшою втратою заробітку та заощаджень. Якщо ви враховуєте досвід легендарного інвестора, то робите ставку на готівку. Однак за умови використання кредитних карток необхідно опанувати системи, які дозволяють оптимізувати ці процеси, щоб мати високий кредитний рейтинг та зберегти за собою можливість отримати максимальний кредит за потреби, сплачуючи мінімальний відсоток або жодного.