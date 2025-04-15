Необанк, за яким стоїть відомий українець, вийшов на один із найбільших ринків світу

В Індії запустили новий необанк, за який стоїть компанія заснована українцем. Стартап уже розповів про перші результати роботи на цьому ринку.

Банк Дубілета вийшов на ринок Індії

Стартап Fintech Farm запустив бета-тест свого нового продукту на одному із найбільших ринків світу. Йдеться про Індію. Лондонська компанія з українським корінням уже повідомила про перші результати роботи в країні, пише 24 Канал з посиланням на Fintech Farm.

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В Індії компанія запустила Roarbank у співпраці з Unity Small Finance Bank. У Fintech Farm, яка спеціалізується на запуску необанків, повідомили про реєстрацію понад 100 тисяч клієнтів всього за кілька днів. Додають, що клієнти загалом задоволені першим досвідом у Roarbank.

Що відомо про Fintech Farm Британський стартап створили у 2020 році. Серед засновників Дмитро Дубілет, який у минулому обіймав посаду міністра уряду Олексія Гончарука. Компанія спеціалізується на співпраці з традиційними банками на ринках, що розвиваються, які хочуть створити необанківські застосунки.

Нагадаємо, що Fintech Farm уже вийшла зі своїми банками на декілька ринків:

Киргизстан;

Азербайджан;

В'єтнам.

Крім того, у 2023 році компанія Fintech Farm Дубілета залучила на той момент рекордні інвестиції – 22 мільйони доларів. Головним учасником інвестиційного раунду став британський фонд Nordstar.