Скільки аргентинських песо коштує 1 долар

Національна валюта Аргентини зафіксувала різкий обвал на ринку. Головна причина – рішення уряду про скасування більшості валютних обмежень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Аргентина скасувала низку валютних обмежень, більшість з яких були запроваджені ще в 2019 році, у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це і спровокувало обвал аргентинського песо на 10% за день. Курс коливається на рівні 1200 песо за один долар США. Центральний банк Аргентини дозволив валюті коливатися в межах коридору 1000 – 1400 песо за долар.

До теми! На момент створення цього матеріалу, один долар дорівнює 1196 доларів США, за даними Google Фінанси. Нагадаємо, що торік аргентинський песо став найуспішнішою валютою року, подорожчавши на 44,2%.

Це крок до скорочення розриву між офіційний та паралельними курсами в країні. Для розуміння, наприкінці минулого тижня розрив між курсами становив 28%, а тепер – лише 5%. Економісти в цілому позитивно оцінили рішення про скасування валютних обмежень навіть попри різке падіння песо до долара США.

Зокрема, у Capital Economics додали, що Аргентина стала ближче до видимості макроекономічної стабільності, ніж будь-коли з початку 2000-х років. Тоді як в J.P. Morgan прогнозують стабілізацію курсу песо. Крім того, в банку очікують, що розрив між ринками залишиться на поточному рівні завдяки припливу валюти з аграрного сектору.

Варте уваги! За останні дні долар США суттєво просів в ціні. Зокрема, долар США обвалився до мінімуму за 3 роки, впавши нижче важливого психологічного рівня.