Банк Дубилета вышел на рынок Индии

Стартап Fintech Farm запустил бета-тест своего нового продукта на одном из крупнейших рынков мира. Речь идет об Индии. Лондонская компания с украинскими корнями уже сообщила о первых результатах работы в стране, пишет 24 Канал со ссылкой на Fintech Farm.

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В Индии компания запустила Roarbank в сотрудничестве с Unity Small Finance Bank. В Fintech Farm, которая специализируется на запуске необанков, сообщили о регистрации более 100 тысяч клиентов всего за несколько дней. Добавляют, что клиенты в целом довольны первым опытом в Roarbank.

Что известно о Fintech Farm Британский стартап создали в 2020 году. Среди основателей Дмитрий Дубилет, который в прошлом занимал должность министра правительства Алексея Гончарука. Компания специализируется на сотрудничестве с традиционными банками на развивающихся, рынках, которые хотят создать необанковские приложения.

Напомним, что Fintech Farm уже вышла со своими банками на несколько рынков:

Кыргызстан;

Азербайджан;

Вьетнам.

Кроме того, в 2023 году компания Fintech Farm Дубилета привлекла на тот момент рекордные инвестиции – 22 миллиона долларов. Главным участником инвестиционного раунда стал британский фонд Nordstar.