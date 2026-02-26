Україна вимагає гроші в Угорщини: Сіярто шокував заявою

Угорщина каже, що Україна вимагає гроші та постачання зброї. Натомість Київ ніяк запустить нафтопровід "Дружба", який наразі перебуває на ремонті.

У чому Сіярто звинуватив Україну?

Як сказав Сіярто, тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні було викликано в МЗС, йдеться у повідомленні угорського міністра.

Сіярто каже, що трубопроводи закриті не з технічних причин. Усьому виною – політичні мотиви.

Петер Сіярто Міністр закордонних справ Угорщини Вони (українці– 24 Канал) визнали, що немає жодних фізичних або технічних причин для того, щоб не відновлювати постачання, що це виключно політичні причини. Вони також ясно дали зрозуміти, що в обмін на відновлення поставок нафти в Угорщину вони хочуть зброю і гроші.

Міністр додав, що він відмовляється посилати гроші угорського народу та зброю Україні. Також він застеріг український уряд від втручання у політичні процеси в Угорщині. Сіярто ще раз наполіг на необхідності відновити постачання нафти через "Дружбу".

Вони не можуть погрожувати нам, вони не можуть грати з нами, вони не можуть створювати надзвичайну ситуацію з енергопостачанням тут, в Угорщині,

– сказав Сіярто.

Зауважимо, що нещодавно Зеленський прокоментував цю ситуацію. За його словами, Росія продовжує атакувати Україну. Саме тому процес відновлення триває довше. Адже надважливо зберегти життя людей, які ремонтують нафтопровід, повідомляє Офіс Президента.

Важливо! Росія неодноразово завдавала повторних ударів по ремонтних бригадах, які відновлювали українську інфраструктуру.

Що відомо про ситуацію з "Дружбою"?