Кого попередили про ризик зупинки пенсії?

Частина українських пенсіонерів зобов'язана повідомляти Пенсійний фонд про обставини, від яких залежить право на отримання виплат. Якщо цього не зробити, нарахування пенсії можуть тимчасово призупинити до виконання встановлених законодавством вимог, нагадує ПФУ.

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Насамперед це стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти на підконтрольну Україні територію та отримують українську пенсію.

Хто має подати відповідну заяву?

Під час оформлення, поновлення, перерахунку або продовження пенсійних виплат такі пенсіонери підтверджують, що не отримують аналогічну пенсію від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації.

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Саме ця заява є однією з обов'язкових умов для призначення та подальшої виплати української пенсії відповідній категорії громадян.

Коли потрібно повторно повідомити Пенсійний фонд?

Якщо інформація вже була подана і життєві обставини не змінилися, повторне звернення не потрібне.

Водночас пенсіонер зобов'язаний невідкладно повідомити Пенсійний фонд, якщо:

почав отримувати пенсію від Російської Федерації;

змінилися обставини, які впливають на право на виплати;

виникли інші підстави, що можуть позначитися на пенсійному забезпеченні.

У разі неподання такої інформації виплати можуть бути призупинені до з'ясування всіх обставин.

Як подати заяву онлайн?

Передати необхідну інформацію можна дистанційно через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для цього потрібно авторизуватися за допомогою КЕП, Дія.Підпису або BankID, перейти до розділу дистанційного інформування та підтвердити, що пенсійні виплати від РФ не отримуються. Після надсилання заяви її статус можна перевірити в особистому кабінеті.

Чому не варто ігнорувати цю вимогу?