Кого предупредили о риске остановки пенсии?

Часть украинских пенсионеров обязана сообщать Пенсионный фонд об обстоятельствах, от которых зависит право на получение выплат. Если этого не сделать, начисление пенсии могут временно приостановить до выполнения установленных законодательством требований, напоминает ПФУ.

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Прежде всего это касается граждан, проживающих на временно оккупированных территориях или выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию и получающих украинскую пенсию.

Кто должен подать соответствующее заявление?

При оформлении, возобновления, перерасчета или продолжения пенсионных выплат такие пенсионеры подтверждают, что не получают аналогичную пенсию от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации.

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Именно это заявление является одним из обязательных условий для назначения и дальнейшей выплаты украинской пенсии соответствующей категории граждан.

Когда нужно повторно уведомить Пенсионный фонд?

Если информация уже была подана и жизненные обстоятельства не изменились, повторное обращение не требуется.

В то же время пенсионер обязан безотлагательно уведомить Пенсионный фонд, если:

начал получать пенсию от Российской Федерации;

изменились обстоятельства, которые влияют на право на выплаты;

возникли другие основания, которые могут сказаться на пенсионном обеспечении.

В случае непредставления такой информации выплаты могут быть приостановлены до выяснения всех обстоятельств.

Как подать заявление онлайн?

Передать необходимую информацию можно дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Для этого нужно авторизоваться с помощью КЭП, Дія.Підпису или BankID, перейти в раздел дистанционного информирования и подтвердить, что пенсионные выплаты от РФ не получаются. После отправки заявления его статус можно проверить в личном кабинете.

Почему не стоит игнорировать это требование?