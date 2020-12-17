Після того, як 16 грудня, курс біткойна перевищив 20 тисяч доларів, він невпинно зростає. Що відбувається з найвідомішою у світі криптовалютою, читайте на Фінанси 24.

Яка ціна біткойна

За минулу добу біткойн подорожчав на 14%, досягнувши 22,3 тисячі доларів, повідомляє РБК з посиланням на біржу Binance.

Зростання вартості прискорилося після того, як ​​16 грудня біткойн вперше подолала позначку у 20 тисяч доларів.

Актуально Курс валют на 17 грудня: євро почало зростати, долар впав ще більше

Найцінніші криптовалюти

Частка біткойну на ринку криптовалют досягла 65%. Капіталізація BTC встановила новий рекорд – вище 410 мільярдів доларів, за даними Coinmarketcap.

На другому місці за обсягом капіталізації знаходиться Ethereum з показником в 73,2 мільярда доларів.

Трійку лідерів замикає XRP з ринковою оцінкою у 25,6 мільярда доларів.

Що відомо про ліквідовані позиції

Та не для всіх трейдерів стрімкий ріст біткойна став позитивним моментом. На тлі зростання крипторинку були ліквідовані позиції 72,7 тисячі трейдерів на суму понад 1 мільярд доларів. Найбільше втратив трейдер на майданчику Bitmex – 10 мільйонів доларів.