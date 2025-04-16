Сколько стоит один грамм золота

НБУ во вторник, 16 апреля, обнародовал новые цены на золото. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальный банк Украины. Стоимость золота изменили и в банках Украины.

Стоит внимания США давят на рынок нефти: сколько стоит черное золото сегодня

Актуальные закупочные цены на золото:

Банковский металл, который доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами стоит 4219,87 гривны за один грамм.

Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества, оценили в 4207,21 гривны за грамм.

Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 4177,66 гривны за грамм.

К теме! Средняя цена золота в банках колеблется на уровне 4400 гривен за грамм (покупка) и 5600 гривен за грамм золота (продажа), согласно данным Finance.ua.

Стоимость золота на спотовом рынке, на момент создания этого материала, колеблется на уровне 3294,08 доллара за унцию. Один грамм золота на мировом рынке стоит 105,91 доллар, по данным Всемирного совета по золоту. В то же время фьючерсы на драгоценный металл торгуется на уровне 3310,30 доллара. Контракты на золото подорожали более чем на 2%, информирует MarketWatсh.

Напомним, что 11 апреля 2025 года цена золота пересекла отметку в 3200 долларов за тройскую унцию, установив исторический рекорд. Тогда как в Goldman Sachs пересмотрели прогноз цены на золото в сторону роста.