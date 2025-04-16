Світові ціни на нафту на сьогодні

У середу, 16 квітня, нафта продовжує падати в ціні. На ринок нафти впливає невизначеність щодо наслідків митної політики Дональда Трампа, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трейдери знову оцінюють потенційний вплив торгової війни між США і Китаєм на економічне зростання і попит на енергоносії. Крім того, очікують, що у 2025 році світовий попит на нафту зростатиме найповільнішими темпами за останні п'ять років. До того ж прогнозують, що зростання обсягів видобування нафти в США також знизиться через мита президента США Дональда Трампа

Зверніть увагу! ОПЕК оприлюднила новий прогноз для світового попиту на нафту. Нафтовий картель очікує зменшення попиту на чорне золото до кінця 2025 року.

Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 18 центів або на 0,3%. Марка нафти торгується на рівні 64,49 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate подешевшала на 16 центів або на 0,3%. Ціна американської нафти впала до 61,17 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях: