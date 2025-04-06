Ціна на золото: зміни за тиждень

Золото закінчило тиждень, який тривав з 31 березня по 4 квітня, із суттєвим спадом. При цьому дорогоцінний метал зафіксував декілька історичних рекордів. Про це інформує 24 Канал. У п'ятницю, 4 квітня, золото торгувалося на рівні 3045,62 долара за унцію, за даними Markets Insider. За день золото просіло в ціні на 2,16%, але за тиждень – на понад 1%.

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Ф'ючерси на золото завершили торги у п'ятницю з ціною на рівні 3063,50 долара. За день контракти просіли в ціні на 1,83%, а за 5 торгових сесій – на 1,63%, згідно з даними MarketWatch. Нагадаємо, що золото фіксувало зростання протягом 4 тижні поспіль.

Водночас золото зафіксувало декілька історичних рекордів з 31 березня:

Золото встановило рекорд 1 квітня, коли ціна на спотовому ринку сягнула 3148,88 долара за унцію, а ф'ючерси подорожчали до 3169,50 долара за унцію.

Дорогоцінний метал встановив нові історичні рекорди напередодні нових мит США, оскільки інвестори спішили вкласти гроші в актив-гавань. Їх турбувала митна політика Дональда Трампа.

Відразу після запровадження нових мит США, золото оновило рекорд, перетнувши ціну в 3160 доларів за унцію.

Ціна срібла на біржі

Ціна на срібло впала як під час торгів 4 квітня, так і за тиждень загалом. За торгову сесію в п'ятницю метал просів в ціні на 6,49%, а за тиждень – на 7,4%, за даними Markets Insider. Срібло завершило тиждень з ціною на рівні 29,82 долара за унцію, що є найнижчим рівнем з середини січня.

Крім того, за даними TradingEconomics, срібло за тиждень обвалилося в ціні на понад 12%. На метал тиснуть побоювання щодо глобального попиту та ризики початку рецесії.

Як змінилися ціни на мідь

Ф'ючерси на мідь у п'ятницю, 4 квітня, обвалилися в ціні на понад 7,5% до 4,4 долара за фунт (0,45 кілограма). За тиждень контракти на метал подешевшали на майже 13%. Ціна на мідь падає, оскільки на ринку остерігаються, що митна політика Трампа та реакції торгових партнерів США призведуть до рецесії. Тоді як вартість тонни міді на кінець тижня становила 9366,5, інформує портал LME.

Нагадаємо, що наприкінці березня ціна міді зросла до історичного максимуму на ринку. Головна причина, яка сприяла подорожчанню металу, – це побоювання, що Дональд Трамп запровадить мита на мідь. Пікова ціна міді становить 5,22 долара за фунт.