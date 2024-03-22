ІТ-фахівці щомісяця допомагають війську приблизно на 80 мільйонів доларів, – Федоров

Українці активно продовжують допомагати захисникам та захисницям. Значна частка підтримки сил оборони припадає на бізнес. Зокрема, йдеться про IT-сектор. Михайло Федоров повідомив, скільки саме IT-фахівці донатять кожного місяця.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що представники сектору IT активно допомагають закривати потреби, які є на фронті. Зокрема, він навів дані IT Research Ukraine.

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Скільки донатить IT-сектор щомісячно

Згідно з останньою інформацією, кожного місяця українські ІТ-фахівці донатять приблизно 80 мільйонів доларів або майже 3 мільярди гривень на армію та різні благодійні збори.

Федоров також додав, що частка ІТ у ВВП країни складає майже 5%. Тоді як у 2023 році ця індустрія сплатила до державного бюджету 20,8 мільярда гривень у вигляді податків. Це на 3,1 мільярда гривень більше, ніж роком до цього.

Нагадаємо, що Федоров раніше заявляв, що купівля військових облігацій у Дії – "це донат, який повертається з відсотком". Міністр також зауважив, що облігації – це інструмент, який працює 200 років.