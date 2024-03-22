Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что представители сектора IT активно помогают закрывать потребности, которые есть на фронте. В частности, он привел данные IT Research Ukraine.

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Сколько донатит IT-сектор ежемесячно

Согласно последней информации, каждый месяц украинские ІТ-специалисты донатят примерно 80 миллионов долларов или почти 3 миллиарда гривен на армию и различные благотворительные сборы.

Федоров также добавил, что доля ИТ в ВВП страны составляет почти 5%. Тогда как в 2023 году эта индустрия уплатила в государственный бюджет 20,8 миллиарда гривен в виде налогов. Это на 3,1 миллиарда гривен больше, чем годом ранее.

Напомним, что Федоров ранее заявлял, что покупка военных облигаций у Дії – "это донат, который возвращается с процентом". Министр также заметил, что облигации – это инструмент, который работает 200 лет.