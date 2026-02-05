Допомога від ООН: хто може отримати харчові продукти та гроші у 2026 році

Всесвітня продовольча програма ООН щомісяця підтримує понад 600 тисяч людей в українських прифронтових областях. Допомога надається у різних форматах, що закривають чинні потреби людей.

Яку допомогу можуть отримати українці від ООН?

Зазвичай люди можуть отримати грошові виплати або продуктові набори, про що розповіли керівник відділу зв’язків з громадськістю Антуан Валлас та керівник напряму постачання Мустафа Аудін в інтерв'ю.

Наразі існує чимало громад в Україні, де магазини просто не працюють. Або ж доступ до продуктів залишається обмеженим. Туди доставляють як продуктові набори на 30 днів, так і свіжий хліб від місцевих пекарень.

Для людей, які живуть найближче до фронту, основний формат допомоги – продуктовий набір вагою близько 13 кг. Він покриває приблизно 60% середньомісячної калорійної потреби людини, а також є збалансованим. Крім того, він містить продукти тривалого зберігання:

крупи;

борошно;

макарони;

консерви;

цукор та сіль;

олія тощо.

Люди, які евакуюються або прибувають до транзитних центрів, отримують 5-денні набори готової їжі.

Цікаво! Понад 90% продовольчої допомоги від ООН закуповується у вітчизняних виробників в Україні. Це підтримує економіку та зберігає робочі місця. Але сіль та окремі види консервованого м’яса інколи імпортуються.

У стабільніших районах ВПП надає грошову допомогу. Її виплачують протягом кількох місяців поспіль – залежно від програми та доступних ресурсів.

Наприклад, багатоцільова допомога у розмірі 10 800 гривень на людину передбачається після обстрілів, які пошкодили житло, або під час евакуації. Інша програма надає щомісячну підтримку у розмірі 1 200 гривень для людей, які живуть поблизу лінії фронту, але де ринки продовжують працювати.

Сьогодні саме грошова підтримка є основною формою допомоги для більшості отримувачів ВПП в Україні,

Основний фокус залишається на таких особах:

люди, які живуть поблизу бойових дій;

евакуйовані;

літні люди;

люди з інвалідністю;

багатодітні родини;

домогосподарства, які втратили джерела доходу через війну.

ВПП працює у семи областях:

Харківській; Донецькій; Запорізькій; Дніпропетровській; Херсонській; Миколаївській; Сумській.

Зауважте! Українцям не потрібно окремо десь реєструватися або звертатися до організації. Інформацію про подібну підтримку зазвичай поширюють партнери та органи місцевої влади.

Нагадаємо, що мешканців Сумщини та Харківщини можуть отримати гуманітарну допомогу. Про це повідомили у благодійній організації СпівДія.

Команда підготувала продуктові набори та теплі пледи для родин.

Ми віримо, що така підтримка допоможе зберегти відчуття тепла, стабільності й гідності у складний зимовий період,

Важливо! Гуманітарна допомога розрахована на уразливі родини з дітьми.

Яку ще допомогу можна отримати в Україні?