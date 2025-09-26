Допомога Україні під загрозою: прем'єр Бельгії зробив неочікувану заяву
- Прем'єр Бельгії Барт де Вевер не підтримує пропозицію Єврокомісії передати Україні заморожені російські активи, але готовий шукати альтернативні рішення.
- Де Вевер хоче отримати більше деталей щодо плану Єврокомісії, аби потенційно погодитися з ним.
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер не підтримує пропозицію Єврокомісії, передати Україні в кредит частину заморожених російських активів. Водночас урядовець готовий шукати альтернативне рішення.
Яку заяву зробив прем'єр Бельгії?
Заява прем'єра ставить під загрозу план Єврокомісії, відносно ширшого використання коштів, які пов'язані із замороженими російськими активами для підтримки України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.
Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії – 24 Канал)? Цього не буде, хочу чітко сказати. Якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони
Зверніть увагу! Зараз більшість активів зберігається в Euroclear, брюссельському кліринговому центрі. Саме ця обставина робить позицію Бельгії ключовою.
Де Вевер зауважив, що не відкидає план Єврокомісії повністю. Проте, він хоче отримати більше деталей, аби "потенційно погодитися".
Ми завжди розглядаємо пропозиції комісії конструктивно та уважно,
– наголошує Де Вевер.
Що відомо про пропозицію Єврокомісії?
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав пропозицію Єврокомісії. Він вважає, що для Європи важливо забезпечити "військову стійкість України на кілька років", повідомляє Financial Times.
У своєму плані Єврокомісія, запропонувала надати Україні кредит на 140 мільярдів євро. Гроші хочуть взяти із заморожених російських активів. Проте, згідно з цим проєктом, Україна не зобов'язана повертати кошти зараз. Це необхідно буде зробити уже після закінчення війни і виплати репарацій Росією.