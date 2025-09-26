Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не поддерживает предложение Еврокомиссии, передать Украине в кредит часть замороженных российских активов. В то же время чиновник готов искать альтернативное решение.

Какое заявление сделал премьер Бельгии?

Заявление премьера ставит под угрозу план Еврокомиссии, относительно широкого использования средств, связанных с замороженными российскими активами для поддержки Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Барт де Вевер Премьер-министр Бельгии Забрать деньги Путина и оставить риски (Бельгии – 24 Канал)? Этого не будет, хочу четко сказать. Если страны увидят, что деньги центральных банков могут исчезнуть, как только европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны

Обратите внимание! Сейчас большинство активов хранится в Euroclear, брюссельском клиринговом центре. Именно это обстоятельство делает позицию Бельгии ключевой.

Де Вевер отметил, что не отвергает план Еврокомиссии полностью. Однако он хочет получить больше деталей, чтобы "потенциально согласиться".

Мы всегда рассматриваем предложения комиссии конструктивно и внимательно,

– отмечает Де Вевер.

Что известно о предложении Еврокомиссии?