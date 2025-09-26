Яку заяву зробив прем'єр Бельгії?

Заява прем'єра ставить під загрозу план Єврокомісії, відносно ширшого використання коштів, які пов'язані із замороженими російськими активами для підтримки України, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Барт де Вевер Прем'єр-міністр Бельгії Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії – 24 Канал)? Цього не буде, хочу чітко сказати. Якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони

Зверніть увагу! Зараз більшість активів зберігається в Euroclear, брюссельському кліринговому центрі. Саме ця обставина робить позицію Бельгії ключовою.

Де Вевер зауважив, що не відкидає план Єврокомісії повністю. Проте, він хоче отримати більше деталей, аби "потенційно погодитися".

Ми завжди розглядаємо пропозиції комісії конструктивно та уважно,

– наголошує Де Вевер.

Що відомо про пропозицію Єврокомісії?