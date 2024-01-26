Яка позиція США

США продовжують підтримувати Україну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що американський уряд висловив підтримку передачі Києву заморожених російських коштів.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України У нас є всі гарантії з боку США щодо довгострокової підтримки України. Наприклад, щодо конфіскації російських активів для фінансування відновлення країни.

Також Шмигаль зазначив, що українська сторона продовжує переговори з урядом США, відносно нової грошової допомоги. Станом на тепер, зовнішнє фінансування бюджету України залишається пріоритетом. Однак, представники українського уряду впевнені у подальшій підтримці України з боку США.

Ми старанно працюємо з адміністрацією президента Джо Байдена і з Конгресом, щоб заручитися підтримкою на 2024 рік,

– повідомляє Шмигаль

Зверніть увагу! Допомога від США затримується через те, що Конгрес не прийняв відповідне рішення.

Які російські активи заморожені зараз

Видання Bloomberg підрахувало, що загальна сума заморожених російських активів склала 300 мільярдів євро. Значна частина цих коштів перебуває у ЄС.

Заморожені гроші це резерви Центробанку Росії. Також партнери України додатково заблокували 19 мільярдів євро, які належать підсанкційним російським олігархам.

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