Яка позиція США
США продовжують підтримувати Україну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що американський уряд висловив підтримку передачі Києву заморожених російських коштів.
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У нас є всі гарантії з боку США щодо довгострокової підтримки України. Наприклад, щодо конфіскації російських активів для фінансування відновлення країни.
Також Шмигаль зазначив, що українська сторона продовжує переговори з урядом США, відносно нової грошової допомоги. Станом на тепер, зовнішнє фінансування бюджету України залишається пріоритетом. Однак, представники українського уряду впевнені у подальшій підтримці України з боку США.
Ми старанно працюємо з адміністрацією президента Джо Байдена і з Конгресом, щоб заручитися підтримкою на 2024 рік,
– повідомляє Шмигаль
Які російські активи заморожені зараз
Видання Bloomberg підрахувало, що загальна сума заморожених російських активів склала 300 мільярдів євро. Значна частина цих коштів перебуває у ЄС.
Заморожені гроші це резерви Центробанку Росії. Також партнери України додатково заблокували 19 мільярдів євро, які належать підсанкційним російським олігархам.