Какая позиция США

США продолжают поддерживать Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что американское правительство выразило поддержку передачи Киеву замороженных российских средств.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины У нас есть все гарантии со стороны США по долгосрочной поддержке Украины. К примеру, по конфискации российских активов для финансирования восстановления страны.

Также Шмыгаль отметил, что украинская сторона продолжает переговоры с правительством США, относительно новой денежной помощи. По состоянию на сейчас, внешнее финансирование бюджета Украины остается приоритетом. Однако представители украинского правительства уверены в дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

Мы усердно работаем с администрацией президента Джо Байдена и с Конгрессом, чтобы заручиться поддержкой на 2024 год,

– сообщает Шмыгаль

Обратите внимание! Помощь от США задерживается из-за того, что Конгресс не принял соответствующее решение.

Какие российские активы заморожены сейчас

Издание Bloomberg подсчитало, что общая сумма замороженных российских активов составила 300 миллиардов евро. Значительная часть этих средств находится в ЕС.

Замороженные деньги – это резервы Центробанка России. Также партнеры Украины дополнительно заблокировали 19 миллиардов евро, принадлежащие подсанкционным российским олигархам.

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