Як зросла пенсія по інвалідності у 2026 році?

У 2026 році розмір пенсій по інвалідності І групи зріс, але не для всіх. Зокрема, це повʼязано із зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2026 року цей показник підвищили з 2 361 до 2 595 гривень.

Відповідно осіб з інвалідністю внаслідок війни І групи виплата становитиме 16 867,50 гривні замість 15 346, 50 гривні (650% прожиткового мінімуму), зазначали у "На пенсії". Водночас усі інші особи з інвалідністю І групи продовжать отримувати 100% пенсії за віком.

Зверніть увагу! Пенсіонери з інвалідністю, які отримували виплати на рівні прожиткового мінімуму, вже з січня 2026 року отримали теж автоматичне збільшення суми без подання додаткових заяв на 234 гривні.

Тобто, фактичний розмір пенсії у 2026 році може суттєво відрізнятися навіть у межах однієї групи інвалідності через особливості їх розрахунку залежно від статусу отримувача.

Чи будуть додатково підвищувати пенсію по інвалідності?

Окрім цього, українців чекає березнева індексація пенсій, яка у 2026 році запланована на рівні понад 11% – 15%. Вона покликана частково компенсувати зростання цін та впливає передусім на пенсії, розмір яких перевищує мінімальний.

Однак індексація теж не є фіксованою надбавкою. Як пояснюють у ПФУ, розмір перерахунку залежить від індивідуальних показників. В тому числі, від стажу та заробітку, з якого було призначено пенсію.

Які є пільги для осіб з інвалідністю?